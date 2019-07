Die deutsche Musik- und Schlagerwelt hat eines ihrer Urgesteine verloren: Schlagerstar Costa Cordalis (✝75) ist diese Woche verstorben – diese traurige Neuigkeit bestätigte sein Sohn Lucas (51) am Mittwoch gegenüber den Medien. Sein Vater wurde 75 Jahre alt – doch wenn es nach Costa gegangen wäre, hätte er gerne noch 45 Jahre weiter gelebt. Sein festes Ziel: Er wollte unbedingt 120 werden!

Dieses Alter erwähnte der gebürtige Grieche 2014 in seiner Autobiografie Costa Cordalis – Der Himmel muss warten und begründet den Wunsch in dem Buch so: "Na ja, ansonsten haben die Mitglieder unserer Familie offensichtlich sehr gute Gene. Mein Uropa wurde 106 Jahre alt, meine Uroma fast 100. Meine Mama ist bereits 90 Jahre alt. Dann sollte es mir doch gelingen, mindestens 120 Jahre alt zu werden." Ihm gefalle die Vorstellung, dass seine Frau, seine Kinder, seine Enkelkinder, seine Verwandten mit ihm diesen Geburtstag feiern würden, während im Hintergrund leise das Lied "Anita" zu hören sei. "Das wäre 2064 – großartig."

Diese Vorstellung mag gar nicht so abwegig gewesen sein, wie sie zunächst klingen mag. Bestes Beispiel: Johannes Heesters (✝108)! Der Schauspieler und Sänger wurde immerhin 108, bevor er im November 2011 in Starnberg starb. Als älteste Menschen der Welt gelten die Französin Jeanne Calment, die 122 Jahre wurde und der Indonesier Mbah Gotho, der sogar 146 Jahre alt geworden sein soll.

Mischke, Andre/ ActionPress Costa Cordalis 2017 in Hamburg

Nadine Rupp/action press für BAUER PREMIUM AGENTUR Ingrid und Costa Cordalis, TV-Stars

Getty Images Johannes Heesters, Schauspieler

