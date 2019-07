Fernseh- und Radiomoderator Ryan Seacrest (44) ist der Mann, dem die Promis vertrauen. Der 44-Jährige hat es in seiner Laufbahn oft geschafft, die einen oder anderen Geheimnisse aus seinen berühmten Interviewpartnern herauszukitzeln. Jetzt stehen er und sein Privatleben aber selbst in den Schlagzeilen. Der Grund: Das TV-Gesicht schwebt kurz nach seiner Trennung von Shayna Taylor mit einem zwanzig Jahre jüngeren Model auf Wolke sieben.

Bereits im vergangenen Monat turtelte Ryan mit einer brünetten Schönheit im französischen Urlaubsort Cannes. Das Rätselraten um die Identität der hübschen Unbekannten hat nun ein Ende: Bei der neuen Frau an der Seite des Moderators handelt es sich laut Daily Mail um das 24-jährige Model Larissa Schot. 2015 war sie – damals noch mit langen blonden Haaren – Teilnehmerin der Show America's next Topmodel, flog aber bereits in der zweiten Folge raus. Auch nach dem TV-Aus verfolgte sie ihre Modelkarriere, soll unter anderem für Gucci, Urban Decay, Nylon und Smashbox vor der Kamera gestanden haben.

Bisher haben sich die Turteltäubchen Ryan und Larissa zur Liaison noch nicht geäußert. Ob es sich um den Beginn einer neuen Liebe oder um einen Urlaubsflirt handelt – die Zeit wird es zeigen.

Instagram / larissa.schot Larissa Schot, Model

Anzeige

Getty Images Ryan Seacrest, Moderator

Anzeige

Getty Images Larissa Schot im April 2018 in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de