Was für eine Ähnlichkeit! Heute wurde Archie Harrison – zwei Monate nach seiner Geburt – endlich getauft. Der Beitritt in die christliche Glaubensgemeinschaft wurde ausschließlich im engsten Kreise der britischen Königsfamilie gefeiert – fernab der Presse. Für ein gemeinsames Familienfoto putzten sich die Royals aber ordentlich raus. Eine sticht dabei besonders ins Auge: Herzogin Kate (37) erinnert mit ihrem Stil stark an Blair Waldorf aus der Erfolgsserie Gossip Girl.

Ein Traum in Rosa: Mit einer hochgeschlossenen Robe strahlt die Frau von Prinz William (37) in die Kamera. Ähnlich verdeckt gibt sich auch der berühmte Seriencharakter Blair. Die größte Parallele zwischen den beiden ist aber wohl der auffällige Haarreifen, der die Haare elegant hinter die Ohren striegelt. Ebenso einen trägt Queen B nahezu täglich in dem High-School-Drama. Beide scheinen auch eine gewisse Vorliebe für eine Schluppe in XXL-Format und die Farbe Pink zu hegen.

Ob die Herzogin sich wohl bei der Wahl ihres Outfits von der Gossip-Königin inspirieren lassen hat? Immerhin spielt Leighton Meester (33) in ihrer Rolle als Blair eine echte Fashionista. Und auch Kate ist eine echte Mode-Expertin, die ihre Fans immer wieder mit ihren facettenreichen Looks begeistert.

ActionPress Leighton Meester in "Gossip Girl"

Chris Allerton ©️SussexRoyal Prinz Harry, Herzogin Meghan und Sohn Archie umringt von Mitgliedern des britischen Königshauses

