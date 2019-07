In knapp zwei Wochen geht Gerda Lewis (26) auf Männerjagd! Als neue Bachelorette hofft die Influencerin, unter 20 liebeshungrigen Kandidaten ihren Mr. Right zu finden. Doch wie muss der Hottie aussehen, um das Herz der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin höherschlagen zu lassen und von ihr schlussendlich die begehrte letzte Rose überreicht zu bekommen? In einem Interview offenbarte die Schönheit jetzt: Sie bevorzugt Männer mit blonder Mähne!

Im "Entweder-oder-Interview" von RTL bekam die 26-Jährige jetzt zwei Dinge gegenübergestellt und musste sich für jeweils eine der beiden Möglichkeiten entscheiden. Auf die Frage, ob blond oder brünett antwortete Gerda, ohne lange zu überlegen: "Blond." Mit der hellen Haarfarbe können somit zumindest schon einmal die Kandidaten Jonas Vonier, Luca Gottzmann, Andreas Ongemach und Fabio Halbreiter auftrumpfen und womöglich bei ihrer Herzdame punkten.

Neben der Frage nach der Haarfarbe verriet Gerda aber auch, dass sie ihre Singles lieber in lässigen Sneakern als in Schnürschuhen sehen möchte. Auch wer auf das T-Shirt verzichtet und stattdessen im Hemd aufwartet, erhöht seine Chancen, bei der Rosenverteilerin zu landen.

