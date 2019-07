Endlich zeigt sie sich wieder mit ihrem Freund! Erst Anfang Juni ließ Nadine Klein (33) die süße Liebesbombe platzen: Nach der gescheiterten Beziehung zu ihrem Bachelorette-Gewinner Alexander Hindersmann (30) ist die ehemalige Rosenverteilerin wieder bis über beide Ohren verliebt. Bisher teilte sie allerdings nur ein einziges Couple-Pic auf ihrem Insta-Account, denn: Nadine machte bereits deutlich, dass sie ihre neue Liebe privat halten möchte. Nun machte die Influencerin aber eine süße Ausnahme: Aus ihrem Urlaub veröffentlichte die 33-Jährige einen Pärchen-Schnappschuss!

Nadine besucht aktuell Bali – mit an ihrer Seite: ihr Freund Tim Nicolas. Auf den bisherigen Bildern aus ihrem gemeinsamen Urlaub zeigte sich Nadine allerdings allein – doch in ihrem aktuellen Instagram-Posting zeigt sie nun auch ihre Begleitung: Zusammen mit ihrem Schatz steht die Blondine in der Wildnis und bewundert zwei malerische Wasserfälle. Einziges Manko für die Fans: Tim Nicolas dreht der Kamera auf dem Bild den Rücken zu – sein Gesicht bekommen sie somit nicht zu sehen. Zu dem Foto verfasste die Berlinerin dafür aber süße Worte an ihre bessere Hälfte: "Ich möchte mit dir die Welt bereisen."

Tim Nicolas möchte nicht in die Öffentlichkeit, trotzdem wollte Nadine von Beginn an nicht komplett ausschließen, dass sie Aufnahmen von sich und dem Blondschopf teilen wird: "Wenn wir zusammen im Urlaub sind, kommt bestimmt auch das ein oder andere. Er will sich aber seine Privatsphäre bewahren und das werde ich respektieren." Für sie sei es auch nicht wichtig, ihre Fans über ihren Beziehungsalltag auf dem Laufenden zu halten: "Ich war nie der Typ, der ständig öffentliche Liebesbekenntnisse bringen muss. Der einen Person, die es betrifft, sage und zeige ich es lieber persönlich", fügte sie hinzu.

Instagram / nadine.kln Nadine Klein und Tim Nicholas auf Bali, Juli 2019

Instagram / nadine.kln Tim Nicolas und Nadine Klein

Instagram / nadine.klein Nadine Klein, TV-Bekanntheit

