Vergangene Woche starb Schlagerstar Costa Cordalis im Alter von 75 Jahren im Kreise seiner Liebsten auf Mallorca. Am heutigen Abend wird der Sender VOX in Gedenken an den Verstorbenen eine Folge von Goodbye Deutschland aus dem Jahr 2014 ausstrahlen, in der auch Costa mitwirkte. Darin zeigte er sich so privat wie nie und verriet: Er sei durch und durch Grieche.

In der Episode ist zu sehen, wie der Vater von Lucas Cordalis (51) mit seiner Frau Ingrid nach Griechenland reist, um der Welt zu zeigen, wo und wie er aufgewachsen war, bevor er nach Deutschland kam. "Ich bin ein Grieche – von oben bis unten. Und ich habe immer versucht, den Leuten ein Stück Griechenland auf meinen Konzerten mitzugeben – ein Stückchen Urlaub", erklärte Costa in der Auswanderer-Doku.

Auch ein paar deutsche Eigenschaften habe er übernommen, wie der "Anita"-Interpret betonte: "Pünktlich sein, energetisch sein, geschäftstüchtig sein. Aber das Griechische habe ich auch immer in mir." Er sei eben so gewesen, wie er war und deshalb hätten ihn die Menschen geliebt, fügte er abschließend hinzu.

"Goodbye Deutschland" mit Costa Cordalis heute ab 23:35 Uhr bei VOX

Nadine Rupp/action press für BAUER PREMIUM AGENTUR Costa und Ingrid Cordalis bei einem Pressetermin

ActionPress Costa und Lucas Cordalis auf Mallorca

Actionpress/ gbrci / Future Image Costa Cordalis, Sänger

