Es wird gemunkelt, was das Zeug hält! Seitdem bekannt ist, dass Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) heiraten werden, brodelt die Gerüchteküche ohne Unterlass. Vor allem über das Hochzeitsdatum wird wild spekuliert – zuletzt wurde gemunkelt, dass sich die zwei sogar schon das Jawort gegeben haben. Doch auch eine andere Frage brennt den Fans unter den Nägeln: Was wird das Model an diesem besonderen Tag tragen? Promiflash hat sich auf der Berlin Fashion Week mal umgehört.

Fata Hasanović (24) war einst Kandidatin von Heidis TV-Show Germany's next Topmodel und kennt dadurch die Rheinländerin und deren Geschmack. "Also, ein Prinzessinnenkleid kann ich mir bei ihr nicht vorstellen, sondern eher bodenständig und klassisch passt zu ihr", plauderte die 24-Jährige im Interview mit Promiflash bei der Fashion Show von Marina Hoermanseder aus. Da es Heidis dritte Hochzeit ist, sei sie sich allerdings nicht sicher, ob die Vierfach-Mama tatsächlich in Weiß heirate oder eventuell doch auf eine andere Farbe setze.

Auch zu den Gerüchten, dass Heidi womöglich schon längst unter der Haube ist, hatte Fata eine klare Meinung. "Ich kann mir gut vorstellen, dass sie geheiratet hat", sagte sie.

Getty Images Fata Hasanović bei der Berlin Fashion Week

Anzeige

Getty Images Fata Hasanović bei der Berlin Fashion Week

Anzeige

Action Press / Laurent VU/SIPA Tom Kaulitz und Heidi Klum im Juli 2019 in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de