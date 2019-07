Dieses Thema ist offenbar noch lange nicht durch! Während der Berlin Fashion Week sorgte vor allem eine Germany's next Topmodel-Schönheit für Schlagzeilen: Siegerin Simone Kowalski soll eine Show gecancelt haben – und das, ohne abzusagen. Während sie daraufhin beteuerte, krank gewesen zu sein, machten plötzlich böse Gerüchte die Runde. Angeblich habe Simi in der Nacht zuvor einfach zu lange gefeiert und den Job deshalb verpennt. Ex-GNTM-Kandidatin Fata Hasanović (24) kann sich gut vorstellen, dass etwas an den Spekulationen dran ist.

"Ganz ehrlich, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich glaube auch, die hat einfach zu lange gefeiert", erklärt Fata bei der Präsentation von Lena Gerckes (31) neuer "LeGer"-Kollektion im Promiflash-Interview: "Ich weiß nicht, ob sie so die Person ist, die sich so ein bisschen die Ausreden sucht und sagt: Ja, das und das ist vorgefallen. Naja, ist passiert und doof aber gut." Vor allem Cäcilia habe ihr in dem Moment extrem leidgetan. Denn da Simone nicht aufkreuzte, zog die Designerin die Konsequenz und schmiss mit Cäcilia und Sayana auch die zwei anderen gebuchten GNTM-Girls raus. Für Cäcilia besonders ärgerlich, denn für sie wäre dies die einzige Modenschau gewesen.

"Ich fand das auch vom Kunden echt hart, einfach zu sagen: Ihr seid jetzt auch nicht mehr dabei. Warum? Die zwei haben auch Potenzial und können mitlaufen, das fand ich auch sehr schade", führt Fata weiter aus. In einem früheren Interview hatte Cäcilia bereits verraten, wie sauer Modeschöpferin Ulli Ehrlich über Simones Verhalten gewesen war: "Die Designerin hat uns, glaube ich, auch gar nicht mehr so ernst genommen, weil sie dachte: 'Okay, was soll das? Wenn jemand gebucht ist, hat derjenige da zu sein.'"

Getty Images Fata Hasanović, Model

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Cäcilia, GNTM-Finalistin 2019

ActionPress / Pacific Press via ZUMA Wire / Zu Simone im Juli 2019 auf der Fashion Week in Berlin

