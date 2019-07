Herzogin Meghan (37) kehrt zurück auf den roten Teppich! Bevor sie im Mai 2018 Prinz Harry (34) das Jawort gab, gehörten Filmpremieren und das dazugehörige Blitzlichtgewitter zu Meghans Alltag. Seit sie zum britischen Königshaus gehört, sind solche Auftritte allerdings selten geworden. Vor allem seit der Geburt von Söhnchen Archie Harrison ist es ruhig um die ehemalige Schauspielerin geworden. Umso besonderer ist nun diese Nachricht: Meghan präsentiert sich endlich wieder auf einem Red Carpet!

Wie Entertainment Tonight berichtet, soll die 37-Jährige am 14. Juli zur UK-Premiere des neuen König der Löwen-Films erscheinen. Ob Meghan allein erwartet wird oder ob ihr Schatz Prinz Harry sie begleiten soll, ist bisher noch nicht bekannt. Absolut sicher soll das Erscheinen der jungen Mutter aber noch nicht sein – mit einem zwei Monate alten Baby seien solche Termine eben einfach schwer zu planen.

Ihr Red-Carpet-Auftritt ist allerdings nicht der erste öffentliche Termin, den Meghan in ihrer aktuellen Baby-Pause wahrnimmt. Am Dienstag besuchte sie zum Beispiel in Wimbledon ein Tennisspiel ihrer guten Freundin Serena Williams (37).

Chris Allerton ©️SussexRoyal Herzogin Meghan und Prinz Harry mit Sohn Archie

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Trooping The Colour Parade

Getty Images Herzogin Meghan im Juli 2019 in London

