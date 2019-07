Steckt er vielleicht schon unter einem Kostüm? Dank der Musikshow The Masked Singer ist ganz Deutschland im Ratefieber: Promis, Zuschauer, Jury – alle rätseln, wer sich unter den bunten Kostümen verbirgt. Bisher sind mit Lucy Diakovska (43) und Susan Sideropoulos (38) erst zwei der zehn maskierten Sänger enttarnt. Einer scheint sich aber offenbar nicht als Astronaut, Kudu und Co. verkleidet zu haben – so gesteht Ex-Rosenkavalier Leonard Freier (34) im Gespräch mit Promiflash: Er wäre gerne bei der Sendung dabei!

"Total geil! Ich will unbedingt bei 'The Masked Singer' dabei sein", gibt der Bachelor von 2016 gegenüber Promiflash preis. Die Show sei wirklich spannend und unterhaltsam und vor allem die Verkleidungen hätten es ihm angetan. "Die können sich Kostüme ausdenken. Total kreative, irre Sachen und ich find' die Show total mega irre geil!" Hat der 34-Jährige als eifriger Zuschauer denn auch eine Idee, wer sich hinter den in der Show verbliebenen Promi-Sängern verstecken könnte?

Nein! "Das ist ja das Tolle. Man hat wirklich keine Ahnung. Es könnte wirklich jeder drunter stecken", so Leonard. Für welches Kostüm er sich entscheiden würde, wenn er Teil des Formats wäre, will der Reality-TV-Star nicht erzählen. Womöglich, weil er dann verraten würde, mit welcher Verkleidung er in der nächsten Show auftritt?

Getty Images Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Anzeige

Getty Images Ex-Bachelor Leonard Freier

Anzeige

Instagram / leonard.freier Leonard Freier im Urlaub

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de