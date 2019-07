Diese Show bringt ganz Deutschland zum Rätseln: Wer steckt bei The Masked Singer wirklich unter den Kostümen? Bereits seit zwei Wochen flimmert die ProSieben-Sendung mit Suchtpotenzial über die Bildschirme und bringt nicht nur die Zuschauer auf den heimischen Sofas zum Grübeln – auch die Juroren zerbrechen sich ihre Köpfe. Das Rätselfieber kennt allerdings auch abseits der Kameras kein Ende: Rateteam-Mitglied Max Giesinger (30) wird regelrecht mit Nachfragen bombardiert!

"Ich habe nach der Show 50 Whatsapp-Nachrichten gehabt. Das ging im Sekundentakt", verriet der Ex-The Voice-Kandidat während einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash vor Ort war. Bereits nach der ersten Ausgabe waren sich die Fans sicher, dass in dem Engel-Kostüm nur Comedian Bülent Ceylan (43) stecken könne – dieser Tipp sei auch an Max herangetragen worden. Doch den Sänger erreichen nicht nur Messages, er wird auch privat angesprochen. "Ich war dann auch in der Heimat am Baggersee und da sind dann Leute zu mir gekommen und haben gemeint: 'Du weißt das doch!' Weil dann auch immer die Fotos von unseren Tipps zu sehen waren", erinnerte sich Max. Doch fest steht: Das Promi-Team hat selbst keine Ahnung.

Bisher mussten zwei Kandidaten ihre Identitäten lüften: In Show eins bekam Lucy Diakovska (43) die wenigsten Anrufe. Eine Woche später musste dann Susan Sideropoulos (38) die Maske fallen lassen. Am Donnerstag geht das muntere Raten dann in die nächste Runde!

