Was ist denn da passiert? Gerade noch verzauberte Shay Mitchell (32) ihre Fans mit supersüßen Babybauch-Pics. Die Bald-Mama, die mittlerweile im sechsten Monat schwanger ist, gibt sowohl im schicken Abendkleid als auch im Bikini eine tolle Figur ab – die Babykugel dabei immer top in Szene gesetzt. Jetzt schockiert die Schauspielerin ihre Follower jedoch mit diesem Video: Shay hält ihre dicken, geschwollenen Füße in die Kamera!

"Also, entweder habe ich meine Schuhe zu fest geschnürt oder ich bin gerade Mitglied der 'Geschwollene-Füße-Crew' geworden", berichtet die 32-Jährige auf Instagram entsetzt. Die Abdrücke ihrer geschnürten High Heels zeichnen sich ganz deutlich auf Shays Haut ab und ihre Fesseln sind quasi nicht mehr vom Rest des Fußes zu unterscheiden. Offenbar hat die zukünftige Mutti es hier mit den ersten kleinen "Nebenwirkungen" ihrer Schwangerschaft zu tun – denn mit Wassereinlagerungen hat so manche Frau vor der Geburt ihres Kindes zu kämpfen.

Der Pretty Little Liars-Star ist somit auch nicht der einzige Promi, der unter diesem speziellen Schwangerschafts-Problemchen leidet. Auch Jessica Simpson (39) freute sich erst kürzlich, die geschwollenen Füße nach der Geburt ihres dritten Kindes endlich wieder los zu sein. "Ich sehe... meine Fußgelenke", schrieb die Blondine damals im Netz.

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell im Juli

Instagram / shaymitchell Schauspielerin Shay Mitchells geschwollene Füße

Getty Images Sängerin Jessica Simpson, 2018 in New York City

