Wie groß ist der Männerverschleiß von Mariah Carey (49) wirklich? Seit ihrer Hochzeit mit Plattenboss Tommy Mottola im Juni 1993 wurde jede (mögliche) Affäre und Beziehung des Popstars von Fans und Medien eifrig diskutiert. Vor allem die Scheidungen – 1998 von Tommy, 2016 von Nick Cannon (38) – sorgten für Schlagzeilen. Aktuell ist die 49-Jährige mit dem Tänzer Bryan Tanaka (36) liiert. Nun aber erteilt die Sängerin möglichen Illusionen über ihr Liebesleben eine Absage. Mariah stellt klar: Sie kann ihre Liebhaber buchstäblich an einer Hand abzählen!

"Ich war in meinem Leben nur mit fünf Menschen zusammen", verriet Mariah der US-Zeitschrift Cosmopolitan. "Ich bin also ehrlich gesagt irgendwie prüde, verglichen mit den meisten anderen in meiner Branche." Lustiger Zufall: Fünf ist auch die Zahl der Grammys, die Mariah bislang gewonnen hat und die Zahl der Oktaven, die ihre berühmte Stimme umfasst.

Neben ihren Ex-Männern und Bryan war da noch James Packer (51). Der australische Multimilliardär hatte Anfang 2016 um die Hand der Pop-Diva angehalten. Die Beziehung ging aber bald darauf in die Brüche. Lover Nummer fünf bleibt hingegen Mariahs süßes Geheimnis.

Getty Images Mariah Carey bei VH1 Hip Hop Honors

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Dimitrios Kambouris/Getty Images for GLAAD Mariah Carey und James Packer bei den GLAAD Media Awards

