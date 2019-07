Ging Faisal Kawusi (27) mit diesem Scherz zu weit? Am Donnerstagabend ergänzte der Comedian die Jury bei The Masked Singer als Gastjuror und trat damit in die Fußstapfen von Rea Garvey (46) und Elton (48). Mit seinen Rate-Tipps konnte der einstige Let's Dance-Teilnehmer zwar punkten, doch mit einer Aktion fiel er beim Publikum gnadenlos durch: Faisal erlaubte sich einen Spaß auf Kosten von Angela Merkel (64) und deren Gesundheit – geschmacklos?

Als es am Ende der Sendung darum ging, einen Promi unter seinem Kostüm zu enttarnen, legte sich auch der Komiker auf einen Tipp fest: "Ich bleibe bei Jürgen von der Lippe (71). Außer, er zittert so weiter, dann sage ich Angela Merkel." Damit spielte Faisal auf die Zitteranfälle der Bundeskanzlerin an, die in letzter Zeit gehäuft vorgekommen waren. Kein feiner Zug – wie einige User auf Twitter klarmachten. "Sehr geschmacklose Äußerung über Merkel von diesem Faisal" oder "Dein Ernst, Faisal Kawusi, der Witz über Merkel? Widerlich", hieß es da.

Doch es gab in der Sendung auch einiges zu lachen. Besonders Faisals heißer Tipp, wer unter dem Engel-Kostüm stecken könnte, sorgte beim Publikum für Erheiterung. Mit der Äußerung "Ich spüre seine Haare" legte sich das selbsternannte "Curvymodel" Faisal auf seinen Kollegen Bülent Ceylan (43) fest.

Andreas Rentz/Getty Images Faisal Kawusi bei "Let's Dance" 2017

Getty Images Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Empfang im Juli

P.Hoffmann/WENN.com Faisal Kawusi bei der "Souldance"-Premiere in Berlin

