Zu dieser Musik wurde auf Herzogin Meghan (37) und Prinz Harrys (34) Hochzeit getanzt! Am 19. Mai 2018 veränderte sich das Leben der einstigen Suits-Darstellerin für immer: Mit ihrer Heirat des britischen Blaublüters wurde auch sie offiziell in die Königsfamilie aufgenommen. In einer märchenhaften Zeremonie in der St. Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor gaben sich die beiden vor gut einem Jahr das Jawort. Nun wurde ein spannendes Detail über die Feierlichkeiten enthüllt: Meghans Hochzeits-DJ Idris Elba (46) plauderte aus, welche Songs sich die Herzogin von Sussex für diesen besonderen Tag gewünscht hatte!

Anders als man vielleicht erwarten würde, war bei dem royalen Event nicht nur ruhige klassische Musik zu hören! Im Gegenteil: Bei BBC Radio 1Xtra verriet Idris: "Meghan hat mir eine Playlist mit ein paar Songs geschickt." Darunter seien auch Titel von "waschechten Westcoast Rappern" gewesen! Die genauen Interpreten wollte Idris dann aber doch lieber für sich behalten. "Fragt einfach Meghan und Harry selbst", witzelte der Schauspieler, der dieses Jahr als DJ beim Coachella Valley Music Festival aufgetreten ist.

Einen Künstler gab Idris schließlich aber doch preis: Meghan habe zu dem besonderen Anlass unbedingt Whitney Houstons (✝48) Hit "I Wanna Dance With Somebody" hören wollen! Schon vor dieser Enthüllung hatten Gerüchte die Runde gemacht, Meghan und Harry hätten zu diesem Lied ihren ersten Tanz als Mann und Frau absolviert. Dies erwähnte der 46-jährige DJ aber nicht.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

Rich Fury/Getty Images for Coachella Idris Elba während seines Auftritts beim Coachella Festival 2019

Emma McIntyre/Getty Images Idris Elba, DJ und Schauspieler

