Seit Tagen spekulieren Fans und Medien, dass die beiden royalen Beautys zusammen in Wimbledon auftreten werden! Die Herzoginnen Kate (37) und Meghan (37) hatten bereits im letzten Jahr zusammen das große Wimbledon-Finale besucht – und auch dieses Mal saßen die Ehefrauen der britischen Prinzen bei dem Tennis-Match des Jahres zusammen auf der Tribüne. Bereits in den letzten Tagen ließen sich die beiden königlichen Tennis-Fans einzeln bei dem Turnier sehen – bei den Promiflash-Lesern hatte in Sachen Outfit dabei Kate die Nase vorne. Doch welcher Look konnte beim Final-Auftritt nun eher überzeugen?

In diesem Jahr feuerten die Royals zusammen mit Kates Schwester Pippa Middleton (35) die Tennis-Stars Serena Williams (37) und Simona Halep an. Die Duchess of Cambrigde setzte im Tennis-Stadion dabei auf ein elegantes, grünes Kleid. Das eng anliegende Dress setzte ihre schmale Taille in Szene und die verspielten, goldenen Knöpfe sorgten für kleine Akzente. Meghan erschien in einem leger-sommerlichen Look aus langem Rock und Bluse. Das weiße Oberteil mit stehendem Kraken und der fest sitzende Zopf ließen die Duchess of Sussex dabei jedoch etwas streng erscheinen. Passend zum sommerlichen Flair, setzten beide Royals ihre Sonnenbrillen auf.

Nachdem Meghans Wimbledon-Auftritt in dieser Woche stark kritisiert wurde und vor allem die Jeans der Ex-Suits-Darstellerin nicht besonders gut angekommen waren, hat sie den Casual-Look bei diesem Mal offenbar abgelegt. Das lockere Outfit war vielen einfach zu leger – ob sie die Hose vielleicht deswegen gegen den eleganten Faltenrock eingetauscht hat?

Getty Images Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Pippa Middleton beim Wimbledon-Finale 2019

Getty Images Die Herzoginnen Meghan und Kate beim Wimbledon-Finale

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan im Juli 2019 beim Wimbledon-Finale

