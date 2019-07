Nachdem Fans wochenlang spekuliert hatten, dass es zwischen Ennesto Monté (44) und der ehemaligen Temptation Island-Kandidatin Anastasiya Avilova (30) gefunkt haben könnte, gaben die beiden Anfang Juli endlich bekannt: Sie sind ein Paar. Im Netz teilten sie ihr Liebesglück und zeigten sich zuletzt immer wieder mega-verliebt. Einige Wochen nach dem offiziellen Paar-Outing hat Promiflash nun nachgefragt, wie die Dinge bei den beiden denn so stehen.

"Bei uns läuft es super. Wir lernen uns jeden Tag besser kennen", äußert sich Ennesto total glücklich gegenüber Promiflash. Die beiden scheinen die gemeinsame Zeit zu genießen und entdecken offenbar immer neue Seiten an dem jeweils anderen. "Oft denke ich: Wow, so kannte ich Ennesto ja noch gar nicht", gesteht das Ex-Playmate. Sie plaudert weiter und gesteht, dass sie schon nach wenigen Monaten Beziehung das Gefühl habe, schon ein Jahr mit ihrem Liebsten zusammen zu sein – und trotzdem gäbe es immer wieder etwas Neues.

So glücklich, wie sich die beiden gerade geben, ist es kein Wunder, dass sie schon jetzt zum ersten Mal zusammen verreisen. Die brünette Beauty und der Schlagerstar starten heute in den gemeinsamen Pärchenurlaub auf Mallorca. Während Anastasiya shoppen möchte, will der 44-Jährige an der Playa lieber Freunde treffen. Ob die beiden Turteltauben da einen guten Kompromiss finden werden, möchten sie an ihrem Reiseziel sehen.

Privat Anastasiya Avilova und Ennesto Monté in Köln

Promiflash Ennesto Monté und Anastasiya Avilova bei einem Date in Frankfurt

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova im Mai 2019

