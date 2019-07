In Promi-Deutschland kann gerade niemandem vertraut werden! Sieben berühmte Gesichter sind bei The Masked Singer weiterhin unter den skurrilen Masken versteckt – und alle versuchen, deren Identität aufzudecken. Gil Ofarim (36), Susianna Kentikian (31) und Bülent Ceylan (43) sind aktuell heiß gehandelte Kandidaten, die sich unter den Kostümen verbergen könnten. Aber auch viele andere Stars mischen bei dem großen Rätselraten mit und lassen Fans und Freunde weiter spekulieren, ob sie denn Teil der Show sind oder nicht. Ruth Moschner (43) munkelt, viele haben einfach Spaß daran, alle auf eine falsche Fährte zu locken.

Bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, wurde die Moderatorin gefragt, ob ihre persönlichen Promi-Freunde zur Verwirrung eine Teilnahme an dem Format ganz bewusst nicht ausschließen würden. "Ja, ich glaube schon", sagte sie und führte weiter aus: "Ich glaube, dass das viele noch mal beflügelt und sie natürlich mehr in den Fokus geraten und ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere Spaß an dem Versteckspiel hat, obwohl er eigentlich gar nicht beteiligt ist." Die Ratequeen, die in der letzten Folge erfolgreich den gelben Kakadu als Schauspieler Heinz Hoenig (67) enttarnt hatte, freut sich, dass die Show gut ankommt.

"Ich bin froh, dass es wieder so ein kollektives Fernsehen gibt und wirklich alle so viel Spaß daran haben", erklärte sie und spielte darauf an, dass sowohl Prominenz als auch Fernsehzuschauer vom Rätselfieber gepackt wurden. Die ProSieben-Show feiert derzeit nämlich einen Volltreffer nach dem anderen und toppt die Zuschauerquoten mit jeder Folge aufs Neue.

ActionPress/Fox Broadcasting Co./Hollywood Picture Press/face to face Tori Spelling als The Unicorn bei "The Masked Singer"

Getty Images Kandidat "Grashüpfer" bei "The Masked Singer" 2019 in Köln

Instagram / ruthmoschner Ruth Moschner

