Da war Peter (26) einfach hin und weg! Am vergangenen Wochenende gaben sich Sarafina Wollny (24) und ihr Langzeitfreund endlich das Jawort. Bereits vor sieben Jahren hatte Peter um die Hand seiner Partnerin angehalten. Nun kam es endlich zur großen Feierlichkeit und für die warf sich die Braut natürlich besonders in Schale: In einem ausschweifenden Prinzessinnenkleid nahm Sarafina ihren Peter zum Mann – und der schwärmte im Promiflash-Interview vom ersten Blick, den er auf die weiße Robe erhaschen konnte!

Für Peter ist klar, der schönste Moment der Trauung war "als Sarafina in die Kirche kam und ich sie zum ersten Mal in dem Kleid gesehen habe. Sie sah einfach hammer aus!" Für seine frisch angetraute Ehefrau sei vor allem Peters Gesichtsausdruck in diesem Augenblick ein echtes Highlight gewesen. Natürlich zählen aber auch das Jawort selbst, der erste Kuss als Ehepaar und die Anwesenheit ihrer ganzen Familie für die beiden zu den Höhepunkten ihres großen Tages.

Auch Sarafinas Schwestern trugen ihren Teil zum rauschenden Fest bei: Ex-DSDS-Kandidatin Estefania (17) sang den beiden und der gesamten Hochzeitsgesellschaft sogar ein Ständchen: "Gemeinsam mit einem Freund habe ich einen Song geschrieben – nur für die beiden. Ich war natürlich superaufgeregt und hatte Angst, dass etwas nicht wie geplant läuft oder ich den Text vergesse", berichtete die Nachwuchssängerin gegenüber Promiflash.

Instagram / sarafina_wollny Peter Heck und Sarafina Wollny

Cinamon Red/WENN.com Peter Heck und Sarafina Wollny beim Echo 2017

Instagram / estefaniawollny21 Sarafina und Estefania Wollny, bekannt aus "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie"

