Experten-Unterstützung im ProSieben-Rateteam! In wenigen Stunden wird The Masked Singer erneut über die Bildschirme flimmern und einem weiteren maskierten Sänger seine bis dato geheime Identität entlocken. Max Giesinger (30), Collien Ulmen-Fernandes (37) und Ruth Moschner (43) bilden das Grundgerüst der prominenten Runde am Rätselpult – und bekommen auch in der heutigen Folge wieder Verstärkung. Sunrise Avenue-Sänger Samu Haber (43) versucht, die kostümierte Prominenz zu enttarnen.

Dass der The Voice-Coach Teil der Show sein könnte, vermuteten die Fans schon lange. Allerdings sah ihn die fleißige Rätselgemeinde nicht auf dem Gäste-Platz neben Ruth, sondern unter einem flauschigen Kostüm auf der Show-Bühne. Im Ratespiel zur Sendung lag der blonde Finne auf Platz zwei des Kandidaten, der als Eichhörnchen singt. Nachdem ProSieben nun enthüllt hat, dass Samu definitiv nicht unter dem braunen Fell stecken kann, landet Evil Jared Hasselhoff (47) im Netz weit abgeschlagen vor Bruce Darnell (61) auf dem ersten Platz.

Ob Samu bei der Hinweis-Suche eine kompetente Hilfe ist, wird sich spätestens in der Sendung zeigen. Nachdem Max neulich betont hat, dass er sich als Gesangsexperte im Rateteam sehe, erhält er jetzt fachkundige Unterstützung. Ratequeen Ruth outete in der vorigen Sendung übrigens Schauspieler Heinz Hoenig (67) als Kakadu.

