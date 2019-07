Eine bewegende Botschaft in Gedenken an Chester Bennington (✝41)! Heute ist es auf den Tag genau zwei Jahre her, dass die Welt um den Linkin Park-Frontmann trauerte: Der Sänger hatte jahrelang an Depressionen gelitten und starb durch Suizid. Seine Frau Talinda (42) setzt sich seither intensiv im Kampf gegen psychische Erkrankungen ein und erinnert an besonderen Jahrestagen an ihren verstorbenen Mann. An Chesters zweitem Todestag setzte Talinda nun ein hoffnungsvolles Statement.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 42-Jährige ein Video, in dem sie direkt zu ihren Followern spricht. "Ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte jede Menge Nachrichten voller Liebe und Unterstützung von meinen Freunden und meiner Familie. Und ich will diese Liebe und Unterstützung an euch weitergeben. Heute wird ein sehr schwerer Tag für viele Leute, vielleicht auch für euch. Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr geliebt werdet und wichtig seid", wandte sie sich an die Fans, die genau wie sie und ihre Kinder am heutigen Samstag schmerzhaft an den Verlust des Rockmusikers erinnert werden.

Seit Talinda den Tod ihres geliebten Mannes verkraften muss, setzt sich das Model für Aufklärung über psychische Krankheiten ein. Auch in ihrem Posting zu seinem zweiten Todestag spricht sie das Thema an: "Lasst uns Chester heute stolz machen und uns umeinander kümmern, denn das würde er von uns wollen."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

WENN Talinda Ann Bentley und Chester Bennington bei den Billboard Music Awards 2012

E. Rodriguez / Getty Images Chester Bennington, Talinda und Chesters sechs Kinder

Twitter / talindab Talinda und Chester Bennington



