Am heutigen Abend startet RTL in sein berühmt-berüchtigtes Sommerprogramm! Zur Primetime strahlt der Sender die erste Folge der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars aus und stellt damit erneut acht prominente Pärchen auf eine harte Beziehungsprobe. Am Ende kann nur eines der Liebespaare das Format als Sieger verlassen. Doch wer wird sich den Titel "Promipaar des Jahres" sichern? Die Promiflash-Leser haben ihren Favoriten bereits vorab bestimmt: Das frisch versöhnte Bachelor-Dreamteam Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25) ist der Liebling der Fans!

Mit ganzen 27,5 Prozent von 3.929 abgegebenen Stimmen (Stand Dienstag, 23. Juli, 16:35 Uhr) setzen sich Johannes und Yeliz mit haushohem Abstand an die Spitze der Fan-Abstimmung. 1.082 Stimmen konnten sich die beiden Turteltauben sichern und lassen alle anderen Promi-Kandidaten damit weit hinter sich. Mit 832 Stimmen (21,2 Prozent) folgen Elena Miras (27) und ihr Freund Mike Heiter auf dem zweiten Platz. Schlager-Star Michael Wendler (47) und seine Laura (18) sind ebenfalls unter den Spitzenplätzen vertreten: Mit 696 Stimmen (17,7 Prozent) sichern sie sich den dritten Platz der Umfrage.

Steffi und Roland Bartsch, Willi (44) und Jasmin Herren, Menowin Fröhlich (31) und Senay Ak, Benjamin Boyce (50) und Kate Merlan sowie Jessika Cardinahl und Quentin Parker konnten sich somit bislang noch keinen Platz auf dem Siegertreppchen sichern. Doch wer letztendlich mit der Promi-Krone nach Hause gehen wird und wessen Beziehung dem Sommerhaus-Fluch trotzen wird, wird sich wohl erst im Laufe der Wochen zeigen!

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im Juli 2019

Instagram / _yelickoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc

