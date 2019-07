Waren die Nachnamens-Fronten direkt geklärt? Seit wenigen Tagen sind Sarafina Wollny (24) und ihr Peter (26) verheiratet. Nachdem die zwei bereits einige Jahre lang verlobt waren, machten sie nun endlich Nägel mit Köpfen und traten vor den Traualtar. Damit bekamen die Wollnys nun ganz offiziell ein neues Familiennamensmitglied, denn der Bräutigam nahm den berühmten Nachnamen seiner Angetrauten an. Doch war Peter mit dieser Entscheidung von Anfang an einverstanden?

Diese Frage beschäftigte offenbar auch die Follower der zweitältesten Tochter von Silvia Wollny (54). So ergriff einer der Supporter in einer Instagram-Fragerunde die Initiative und hakte mal nach: "Kam es für euch infrage, dass du Peters Namen annimmst?" Sarafinas Antwort fiel eindeutig aus – denn Diskussionsbedarf gab es beim Paar anscheinend nicht: "Nein, das war kein Thema. Waren uns von Anfang an einig."

Damit setzen die 24-Jährige und ihr Gatte die Familiengeschichte fort – und das vielleicht auch schon bald mit eigenem Nachwuchs? Erst kürzlich verrieten die Turteltauben, dass sie in Zukunft am Liebsten zwei eigene Kids bekommen sowie ein weiteres adoptieren wollen würden.

Cinamon Red/WENN.com Peter Heck und Sarafina Wollny beim Echo 2017

RTL II; "Die große Wollny-Hochzeit – Sarafina traut sich!" Sarafina Wollny und ihr Mann Peter bei ihrer Hochzeit

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny

Hättet ihr gedacht, dass es für die beiden von Anfang an klar war, dass Peter den Namen Wollny annimmt? Ja. Das habe ich mir gedacht. Nee. Ich hätte gedacht, dass sie schon darüber diskutieren. Abstimmen Ergebnis anzeigen



