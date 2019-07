Das dürfte keine Überraschung sein: Michael Wendler (47) und Laura Müller (18) sorgen schon kurz nach ihrem Einzug in Das Sommerhaus der Stars für eine Menge Gesprächsstoff! Das ungleiche Paar wagt mit sieben weiteren Duos gerade die ultimative TV-Beziehungsprobe. Die beiden sind seit Januar offiziell zusammen, seitdem wird ihre Partnerschaft in der Öffentlichkeit heiß diskutiert. Und auch ihre Sommerhaus-Kollegen haben so ihre Meinung über das Mehrgenerationen-Pärchen – kurz nach der Ankunft von Michael und Laura wird schon munter drauflos gelästert!

Der Schlagersänger und seine Freundin sind noch keine zwei Minuten in der Finca angekommen, da geben ihre Konkurrenten schon ihre Meinung über das Paar im Sprechzimmer preis. "Hot oder Schrott"-Star Roland Bartsch kann sich nur einen Grund vorstellen, warum Laura mit dem Wendler so happy ist: "Vielleicht hat der ja einen Goldenen in der Hose. Goldene Schallplatten hat er ja schon!" Willi Herren (44) versetzt sich bei der Angelegenheit gerne in die Lage von den Eltern der Schülerin: "Wäre ich der Vater, ich würde..." Doch seine Jasmin unterbricht ihn direkt: "Ja, würdest du, bringt aber nichts, weil sie 18 ist. Also ich denke schon, dass die viel füreinander empfinden, das glaube ich auf jeden Fall. Was auch immer das ist. Sollen sie doch genießen, Hauptsache es ist nicht mein Kind."

Auch Menowin Fröhlich (31) kann sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: "Wenn da alles noch so straff ist und nichts hängt und sie nicht sagt: 'Ih, das ist eklig', dann ist das doch geil oder nicht. Ich finde, wenn die sich lieben und das wirklich echte Liebe ist, dann gönne ich das denen von Herzen."

TVNOW / Max Kohr Roland und Steffi Bartsch

TVNOW Jasmin und Willi Herren bei ihrer Ankunft im Sommerhaus

TVNOW / Max Kohr Senay Ak und Menowin Fröhlich

