Was ist Daniela Katzenberger (32) denn hier widerfahren? Die Moderatorin ist dafür bekannt, nicht nur die glamourösen Seiten ihres Jobs mit den Fans zu teilen. Ob witzige Alltagsszenen, Stylingpannen oder einfach selbstironische Postings – die Follower der Katze haben immer wieder etwas zu Lachen. Ein neuer Beitrag der Kultblondine bietet allerdings Grund zur Sorge: Kämpft die TV-Darstellerin etwa mit Hautproblemen am Dekolleté?

In einer Instagram-Story teilte die 32-Jährige einen Schnappschuss, auf dem ihr Hals und die Partie unter dem Schlüsselbein zu sehen sind. Danielas Haut ist stark gerötet und mit Pusteln übersät – doch in der Bildunterschrift meint sie, dass alles nur halb so wild ist: "Was aussieht wie ein Korallenriff, ist eine Behandlung gegen 'Backpflaumen-Falten' am Dekolleté. Wenn's schön macht... hoffe ich!" Auf diese augenscheinlich rabiate Art soll also die Haut gestrafft werden – Dani gibt alles für die Schönheit!

Es ist nicht das erste Mal, dass die Blondine ihre Fans mit zu einer Beauty-Prozedur nimmt. Im April teilte die Frau von Lucas Cordalis (51) Einblicke in einen Besuch beim Hautarzt, von dem sie Pigmentflecken behandeln, ihre Kaiserschnittnarbe lasern und sich Botox in die Achseln spritzen ließ.

ActionPress Daniela Katzenberger im Juni 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Facebook / Daniela Katzenberger Daniela Katzenberger, TV-Blondine

