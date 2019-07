Bekommen Willi (44) und Jasmin Herren etwa schon bald Zuwachs? Der Ballermann-Sänger und seine Frau sind seit vergangenem Sommer glücklich miteinander verheiratet. Schon im Dezember machten Gerüchte die Runde, dass die 40-Jährige möglicherweise ihr erstes Kind mit dem Entertainer erwartet. Damals dementierte das Paar noch die Spekulationen. Doch wie sieht es heute aus? Können sich die beiden gemeinsamen Nachwuchs vorstellen?

"Also Nachwuchs ist nicht ausgeschlossen, definitiv nicht", gibt der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer gegenüber Promiflash offenherzig zu – und da kann ihm seine Ehefrau nur zustimmen: "Wenn's kommt, kommt's", findet die Blondine. Willi hat bereits zwei erwachsene Kinder und einen sechsjährigen Enkel; der Gedanke an eine noch größere Familie schreckt ihn keineswegs ab – ganz im Gegenteil. "Also ich würde mich total darüber freuen, wenn ich noch mal Vater werden würde", verrät der Entertainer.

Doch bevor es an die Familienplanung gehen kann, steht den Turteltauben noch eine ganz andere Aufgabe bevor: Sie kämpfen aktuell im Sommerhaus der Stars gegen sieben andere Promi-Paare um den stolzen Gewinn von 50.000 Euro. Einen ersten Schlagabtausch gab es in der Show bereits: Willi und Goodbye Deutschland-Auswanderer Roland Bartsch lieferten sich einen hitzigen Streit.

TVNOW/Max Kohr Willi Herren und Jasmin bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019

Instagram / williherren Jasmin und Willi Herren in Paris

TVNOW Willi Herren und Roland Bartsch im Sommerhaus

