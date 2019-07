Sie zeigt sich von einer ganz neuen Seite! Spätestens seit ihrem großen Durchbruch mit "Die Tribute von Panem" kommt an ihr niemand mehr vorbei: Jennifer Lawrence (28) gehört zu den größten Schauspielerinnen in Hollywood – und konnte für ihre Leistungen sogar schon einen Oscar einheimsen. Ob sie sich den Goldjungen auch mit ihrer nächsten Rolle sichern kann? Für ihren kommenden Film wird Jen zur Mafia-Braut!

Wie The Wrap berichtet, soll das Studio Makeready bestätigt haben, dass die Blondine in dem geplanten Streifen “Mob Girl” nicht nur als Produzentin mit an Bord sein wird: Jennifer wird auch die Hauptrolle übernehmen! Bei dem Film handle es sich um eine wahre Kriminalgeschichte. Arlyne Brickman, die die 28-Jährige auf der Leinwand verkörpern wird, ist eine Frau in der Mafia – und wird zur Informantin für die Polizei. Der Makeready-Gründer Brad Weston scheint seine Schauspieler-Wahl bisher nicht bereut zu haben. Er habe demnach betont, dass er sich kein “perfekteres Team” für “Mob Girl” vorstellen könne. Wann das Mafia-Drama in die Kinos kommt, steht aber noch nicht fest.

Nicht nur beruflich läuft es gut für den “X-Men”-Star, auch privat hat Jennifer das ganz große Glück gefunden. Erst im Februar hatte sie sich mit ihrem Freund Cooke Maroney verlobt. Allzu lange scheinen die beiden mit dem Ringtausch nicht mehr warten zu wollen: Jen hat ihr Brautkleid nach eigenen Angaben bereits gekauft.

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Lawrence

Adriana M. Barraza/WENN.com Jennifer Lawrence, Schauspielerin

