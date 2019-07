Ist der Funke bei Gerda Lewis (26) schon übergesprungen? Am vergangenen Mittwoch verteilte die diesjährige Bachelorette schon zum zweiten Mal die Rosen. Und auch in dieser Folge durfte sich einer der Kandidaten – wie schon in der Vorwoche – vorab über ein Blümchen freuen: Die Wahl fiel dieses Mal auf Tim Stammberger, der zwar kein Einzel-, dafür aber ein Gruppendate auf dem Jahrmarkt hatte. Und da sind sich er und die Influencerin deutlich näher gekommen, als es die Zuschauer im TV zu Gesicht bekamen!

Ob es hierbei ordentlich geknistert hat? RTL zeigte bisher unveröffentlichtes Material aus der vergangenen Folge, das beweist: Ihre Verehrer konnten sie auf dem Rummel doch noch dazu bewegen, in den Freefall-Tower zu steigen. Allen voran leistete da wohl Tim besonders gute Überzeugungsarbeit. Während Gerda sich in den Sessel des Fahrgeschäfts setzte, teilte sie noch mit, echt nervös zu sein. Tim zögerte natürlich nicht lange und nahm neben der aufgeregten Blondine Platz – und siehe da: Gerda ergriff doch glatt selbst die Initiative: "Gibst du mir deine Hand?", fragte sie den Polizisten, der das natürlich nicht ablehnte. "Ich halte dich fest, mein Beruf ist es, Leute zu beschützen, da werde ich es auch mit dir schaffen", säuselte Tim daraufhin.

Der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin hat das offenbar ganz schön imponiert. Im Einzelinterview schwärmte sie anschließend: "Tim hat meine Hand gehalten, er war für mich da, hat mich beschützt." Er habe schließlich die ganze Fahrt über ihre Hand nicht losgelassen. Na, wenn hier mal nicht der Liebes-Grundstein gelegt ist...

