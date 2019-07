Chryssanthi Kavazi (30) wird schon jetzt vermisst! Die Schauspielerin erwartet in wenigen Wochen ihr erstes Baby mit Tom Beck (41). Für die GZSZ-Darstellerin war daher am Freitag ihr letzter Drehtag vor ihrer Babypause. Am Set wurde das RTL-Gesicht rührend von ihren Daily-Kollegen verabschiedet – mit Blumensträußen, leckeren Cake Pops und vielen Umarmungen. Von Schauspiel-Freundin Iris Mareike Steen (27) bekommt die werdende Mami jetzt noch mal einen zuckersüßen Abschiedsgruß!

"Chryssi, du zauberhafte Person! Ich wünsche dir eine wunderbare Baby-Auszeit. Du wirst uns sehr fehlen am Set und die Vorfreude auf dich ist jetzt schon wieder groß", schrieb Iris auf Instagram zu einem Bild, auf dem sie mit der Bald-Mutti und ihrer Serien-Familie posiert. Iris freut sich trotz des kurzzeitigen Abschiedsschmerzes für das Glück ihrer Freundin: "Die Vorfreude auf euer zauberhaftes Kind ist aber auch riesig! Das wird alles ganz fantastisch. Ich hab dich lieb", rundete sie den Post ab.

Diese Zeilen trafen bei Chryssanthi direkt ins Herz. Gerührt kommentierte die 30-Jährige: "Oh, Iris, mein Herz, danke für deine lieben Worte. Ich freu mich jetzt schon auf deinen abendlichen Besuch." Und sogar von Chryssis Partner gab es eine Reaktion – er versah Iris' Post mit einem Herz-Emoji.

RTL Chryssanthi Kavazi mit ihren GZSZ-Kolleginnen Gisa Zach, Iris Mareike Steen und Gamze Senol

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, Schauspielerin

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

