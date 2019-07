Heidi Klum (46) lässt sich einfach von nichts aus der Ruhe bringen. Die Modelmama zeigt sich seit ihrer Beziehung zu Tom Kaulitz (29) immer wieder in zwei verschiedenen Looks – zumindest dann, wenn sie nicht gerade über die internationalen roten Teppiche flaniert. Entweder ist sie total lässig in weiten Schlabber-Outfits unterwegs oder betont sexy mit fast gar keinem Stoff bedeckt. Jetzt demonstrierte die Wahl-Amerikanerin plötzlich eine Mischung aus beidem – das aber eigentlich eher ungewollt!

Auf Instagram teilt Heidi ein kleines Malheur mit ihren Fans: Ihr riss doch glatt das Kleid, und das direkt über ihrem Po. Somit bietet das Loch im Kleidungsstück freie Sicht auf den Allerwertesten des Topmodels. Die Klum wäre aber nicht die Klum, wenn sie das Ganze nicht mit Humor nehmen würde. Im Netz postete sie prompt ein Video, in dem sie immer wieder tanzend ihr nur mit einem Slip bekleidetes Hinterteil in die Kamera streckte.

In demselben Dress wurde die Verlobte von Tom Kaulitz nur kurz zuvor noch von Paparazzi abgelichtet. Am Samstag kamen Heidi und ihr Liebster am Flughafen von Neapel an – zu diesem Zeitpunkt noch ohne Loch im Kleid. Medien mutmaßen nun, dass die Hochzeit des Paares nicht mehr lange auf sich warten lässt. Immerhin reisten Heidi und Tom inklusive ihrer Familien an.

Getty Images Heidi Klum im Juni 2019 in Paris

Instagram / heidiklum Heidi Klum

Salvatore Franchini/IPA / SplashNews.com Heidi Klum und Tom Kaulitz am Flughafen von Neapel, Juli 2019

