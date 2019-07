Eine krasse Entscheidung! Shannen Doherty (48) wurde durch den TV-Klassiker Beverly Hills, 90210, der in den 90er-Jahren ein Riesenerfolg war, weltweit bekannt. Darin datete ihr Charakter Brenda den Bad-Boy Dylan, der von Luke Perry (✝52) verkörpert wurde. Luke war zuletzt in der Netflix-Serie Riverdale zu sehen, verstarb jedoch im März völlig unerwartet an einem Herzinfarkt. Für seinen ehemaligen Co-Star Shannen war das ein Zeichen: Zu Ehren des 52-Jährigen entschied sie sich, in der geplanten Neuauflage von 90210 mitzuspielen.

"Ich habe mich [mit dem Projekt] erst nicht verbunden gefühlt. Es dauerte nicht lange, nachdem er verstorben war, dass ich endlich sagte: Okay, ja", beschreibt die Schauspielerin den Prozess gegenüber Entertainment Tonight. Vor Lukes Tod habe es sich einfach nicht richtig angefühlt. Mittlerweile sehe die 48-Jährige das Reboot-Projekt allerdings als eine Chance, eine Hommage an Luke zu verwirklichen. "Ich hatte das Gefühl, dass es für uns als seine Set-Familie wichtig war, zusammenzukommen und ihn damit zu ehren", so Shannen weiter.

Auch in dem Teenie-Hit "Riverdale" wird Shannen ihrem guten Freund bald noch einmal eine letzte Ehre erweisen. In einer besonderen Folge zu Ehren des verstorbenen Darstellers, der den gutherzigen Fred Andrews verkörperte, wird der Hollywood-Star eine Gastrolle übernehmen. Die Episode wird Teil der vierten Staffel sein, die im Oktober 2019 startet.

