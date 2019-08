Joey Heindle (26) ist bis über beide Ohren verliebt! Der einstige DSDS-Star schwebt nach einer gescheiterten Ehe wieder auf Wolke sieben – gemeinsam mit Eistänzerin Ramona Elsener. Im vergangenen März überraschte das Paar mit seinem Liebes-Outing und noch immer können die zwei kaum die Finger voneinander lassen. Das könnte besonders an einem Grund liegen: Joey kann nicht genug von Ramonas Späßen bekommen!

"Das Schicksal hat mir so eine tolle Frau an die Seite gestellt", schwärmte der Sänger im Promiflash-Interview. Schon lange bevor sich amouröse Gefühle zwischen den beiden entwickelten, waren sie befreundet: "Für mich ist Mona was ganz besonderes einfach, wir verstehen uns sehr, sehr gut." Vor allem ihre Art fesselt den 26-Jährigen: "Wir haben denselben Humor, das hatte ich bis jetzt noch nie mit jemandem. Ich hatte noch nie mit einer Frau denselben Humor."

Mit der Blondine will der Ex-Dschungelkönig alt werden – das scheint für Joey festzustehen: "Ich bin wirklich so sehr glücklich und fühle mich richtig angekommen und sicher." Zweifler sind ihm völlig egal: "Viele sagen dann bestimmt auch: Das hast du damals auch schon bei anderen Leuten gesagt. Das ist ja ganz normal, das Leben entwickelt sich immer neu."

Instagram / ramonaelsener Joey Heindle und Ramona Elsener im Juli 2019

Anzeige

Actionpress/ Gulotta,Francesco Joey Heindle und Ramona Elsener in München, März 2019

Anzeige

Instagram / joeyheindle Joey Heindle und Ramona Elsener

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de