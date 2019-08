Während der Dreharbeiten zu The Masked Singer hat sich Max Mutzke (38) komplett geghostet! Fast zwei Monate lang steckte der Musiker jeden Donnerstagabend in seinem Kostüm: Als Astronaut sorgte er bei allen für totale Gänsehaut. Bis zum großen Finale, aus dem Max sogar als Sieger hervorging, wusste kaum jemand, dass er wirklich in dem Raumfahrer-Outfit steckte. Trotzdem wurde wild spekuliert, seine Freunde wollten's genau wissen, löcherten ihn mit Fragen: Doch ihre Nachrichten blieben komplett unbeantwortet.

Rückmeldungen von Max? Fehlanzeige! "Man kriegt SMS von Freunden, die dann fragen: 'Bist du es? Bist du es nicht?'", verriet der 38-Jährige kurz nach seiner Demaskierung im Interview mit Red. Doch statt sich Ausreden einfallen zu lassen, entschied er sich für einen anderen Weg, sich nicht zu verplappern: "Ich kann nicht lügen, darum habe ich einfach nicht geantwortet. Also bitte entschuldigt, alle, denen ich nicht geantwortet habe."

Auch seine Familie hatte keine Ahnung. Doch Mama, Papa & Co. die Show-Teilnahme zu verschweigen, war gar nicht mal so schwierig: "Ich bin so viel unterwegs, ist also tatsächlich gar nicht aufgefallen."

Getty Images Der Astronaut von "The Masked Singer"

Jens Krick / Future Image / ActionPress Max Mutzke bei einer TV-Aufzeichnung

Getty Images "The Masked Singer"-Kandidat Astronaut

