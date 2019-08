Heute ist der große Tag von Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29): Das Oberhaupt von Germany's next Topmodel und der Gitarrist von Tokio Hotel geben sich auf der italienischen Urlaubsinsel Capri das Jawort. Schon die Pre-Wedding-Events lassen vermuten: Die Turteltauben werden bei ihrer Hochzeit richtig dick auftragen. Tom ist für das Model bereits Ehemann Nummer drei. Was viele nicht wissen, Heidis erster Gatte war ganze 13 Jahre älter als sie.

1997, im Alter von 24 Jahren, heiratete Heidi den damals 38-jährigen Starfriseur Ric Pipino, mit dem sie in New York lebte. Doch schon fünf Jahre später gaben die beiden ihre Trennung bekannt, 12 Monate später wurde die Scheidung finalisiert. Ehemann Nummer zwei war Sänger Seal (56), den Heidi am 10. Mai 2005 in Mexiko zum Mann nahm. Zusammen haben die beiden drei gemeinsame Kinder. Doch auch diese Liebe sollte nicht halten und so reichte die TV-Blondine 2012 die Scheidung ein.

In Tom soll Heidi nun aber die ganz große Liebe gefunden haben, so schwören sich die Lovebirds heute auf Capri die ewige Treue. Auf dem Weg zum Pre-Dinner gestern Abend wirkten die beiden auch wirklich mehr als verliebt.

Getty Images Ric Pipino und Heidi Klum 2000 bei einer Premiere in Los Angeles

Getty Images Heidi Klum und Seal, 2011

SplashNews.com Tom Kaulitz und Heidi Klum

