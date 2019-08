Niemand soll offenbar am heutigen Abend gestört werden: Lassen Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) deshalb die komplette Luxus-Jacht abschirmen, auf der ihre Trauung stattfindet? In diesen Augenblicken soll die Zeremonie in vollem Gange sein. Zuletzt wurde bereits bekannt, dass Störsender an Bord das Handynetz sowie Kamera-Drohnen stoppen sollen. Nun gibt es ein weiteres Detail, das die Privatsphäre des Brautpaares und die der rund 160 Mann großen Hochzeitsgesellschaft schützen soll: Es wurden offenbar Laken gespannt!

Schutz vor der Hitze oder tatsächlich eine Maßnahme zum Abwimmeln störender Paparazzi? Wie RTL berichtet, trafen gegen 19:00 Uhr die ersten Gäste auf Deck des 100 Meter langen exklusiven Dampfers ein. Kurz darauf sollen sie sich auf ihren Plätzen eingefunden haben. Anschließend sei zu erkennen gewesen, dass der Bruder des Bräutigams Bill Kaulitz (29) am Mikro stand und vor den Anwesenden sprach. Ob es sich dabei bereits um eine Traurede gehandelt hat, ist unklar. Von da an sei nichts mehr zu erkennen – große Laken versperren angeblich die Sicht.

Das wohl spannendste Indiz, dass die Reporter des Senders erspähen konnten: Heidi habe in Weiß vor dem Altar gestanden – für viele wohl keine große Überraschung. Immerhin war die Modelmama seit ihrer Ankunft auf der italienischen Insel Capir, wo die Heirat stattfindet, fast ausschließlich in Weiß zu sehen.

