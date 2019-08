Im ganz großen Stil feiern Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) gerade ihre Trauung auf Capri! Auf einer Jacht vor der italienischen Insel haben sich jede Menge Promis versammelt, um bei dem großen Moment der beiden Turteltauben mit dabei zu sein. Einige berühmte Persönlichkeiten waren bereits in den vergangenen Tagen am Hochzeitsort eingetroffen. Neben der deutschen Prominenz soll sich sogar ein internationaler Super-Star unter der Festtagsgesellschaft auf der Christina O befinden: Offenbar ist Spice Girl Mel (44) B. an Bord des Cruisers, auf der das Pärchen sich am heutigen Samstag die ewige Liebe geschworen hat.

Wie Bild jetzt berichtet, soll die Sängerin neben Sasha (47), Wolfgang Joop (74), Thomas Hayo und den Tokio Hotel-Mitgliedern auf dem Party-Boot mitfeiern. Zwar konnte Mel bisher noch nicht gesichtet werden – überraschend wäre es aber auf jeden Fall nicht, sie unter Heidis Gästen finden zu können. Immerhin waren die beiden Beautys jahrelang zusammen in der Jury von America's Got Talent zu sehen. Da die Privatsphäre der Feiernden in den blauen Wellen des Mittelmeeres an vielen Stellen mit weißen Vorhängen geschützt ist, könnte es durchaus sein, dass sich die Britin hinter einem solchen bisher gut versteckt hielt.

Eine Aussage lässt allerdings doch noch daran zweifeln, dass die 44-Jährige mit von der Partie ist. Ein Insider meldete sich kurz nach der Zeremonie und behauptete: "Hier waren nur die engsten Freunde, keine großen Namen." Bei den bisher gefallenen Namen, der klumschen Hochzeitsgäste, könnte die Einschätzung dieses Besuchers jedoch etwas fehlerhaft sein. Immerhin soll auch Heidis Ex Seal (56) bereits am Donnerstag auf Capri angekommen sein. Zusammen mit der deutschen Star-Besetzung auf dem Luxus-Boot kann sich die Festgemeinde definitiv sehen lassen.

Getty Images Sasha, Sänger

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz beim Jawort

Getty Images Sänger Seal

