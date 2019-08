War Heidi Klum (46) vor ihrer Hochzeit auf Schnäppchenjagd? Das Model und ihr Zukünftiger Tom Kaulitz (29) geben sich heute auf einer Jacht vor Capri das Jawort. Schon am Freitag haben die beiden eine Pre-Wedding-Party auf der schönen italienischen Insel veranstaltet. Dabei trug Heidi, als Einstimmung auf ihren Braut-Look, ein weißes Spitzenkleid. Während das Brautpaar sonst keine Kosten und Mühen gescheut hat, wollte Heidi bei diesem Outfit scheinbar nicht so tief in die Tasche greifen: Ihr Pre-Wedding-Kleid ist aktuell im Sale!

Wie RTL berichtet, stammt Heidis gerüschter Traum in Weiß von der Luxusmarke Alessandra Rich und geht normalerweise für 2.550 Euro über den Ladentisch. Im Netz kann man dieses Modell zurzeit aber schon für den – zumindest für Heidis Verhältnisse – Schnapperpreis von 1.275 Euro kaufen, also ganze 50 Prozent günstiger. Ob die 46-Jährige bei ihrem eigentlichen Hochzeitskleid wohl auch so preiswert eingekauft hat?

Was Heidi bei der Zeremonie tragen wird, ist bisher noch ein wohlgehütetes Geheimnis. Nicht einmal, für welchen Designer sie sich entschieden hat, ist bislang an die Öffentlichkeit gedrungen.

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz auf Capri

Anzeige

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz bei ihrer Dinner-Party auf Capri

Anzeige

SplashNews.com Heidi Klum und Tom Kaulitz 2019 in der Nähe von Capri

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de