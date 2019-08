So schnell lässt Gil Ofarim (36) die The Masked Singer-Zeit nicht los! Am vergangenen Donnerstag wurden die letzten Promis in der beliebten Gesangs- und Rateshow enthüllt: Mit im Finale war auch der Sänger, der ganze sechs Wochen als Grashüpfer verkleidet auf der Bühne stand. In einem rührenden Post lässt der gebürtige Münchner seine Teilnahme an dem Format noch einmal Revue passieren: Zufällig bekam er auch Besuch von einem besonderen Tierchen, das der 36-Jährige jetzt ganz sicher mit anderen Augen sieht!

"Unfassbar, was für eine abgefahrene Reise das doch war bei 'The Masked Singer'! Manchmal ist es doch unglaublich, was man alles in einem Leben 'leben' darf...", fasst Gil die Sendung für sich auf Facebook zusammen. Dazu postet der "Round 'n' Round"-Interpret ein Foto von einem Grashüpfer, der es sich ganz in seiner Nähe gemütlich gemacht hat: "Ach ja und stellt euch vor, wer mich heute Morgen an meiner Hauswand begrüßte!"

In der spannenden TV-Zeit stand für den Zweifach-Papa vor allem Geheimhaltung an der Tagesordnung: Niemand durfte erfahren, dass die Spekulationen im Rahmen der Show wahr waren und er wirklich jeden Donnerstag inkognito performte. Das sei allerdings für den Musiker nicht schwierig gewesen: "War eigentlich gar nicht so schlimm. Einzig und allein der Gesang durfte raus." Von nun an gehe es für ihn tatsächlich wieder ins Studio, zuvor war die Arbeit an seiner bald erscheinenden Platte eine Ausrede gewesen, die er auch gegenüber Promiflash aufgetischt hatte.

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Gil Ofarim bei "The Masked Singer"

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Matthias Opdenhövel und Gil Ofarim als Grashüpfer bei "The Masked Singer"

Niedermüller, Thomas / ActionPress Gil Ofarim im März 2019

