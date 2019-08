Es war eine wilde Sause! Vergangenen Samstag gaben sich Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) in einer romantischen Zeremonie auf hoher See das Jawort. Die Feierlichkeiten rund um die Eheschließung des Topmodels und des Gitarristen gingen dabei über ganze drei Tage. Auch Mel B. (44) war zu Gast beim Party-Marathon und hatte auf der Hochzeit ihrer Freundin sichtlich Spaß. In den sozialen Medien gewährte sie jetzt private Schnappschüsse der wilden Feierei.

Vor wenigen Stunden veröffentlichte die Sängerin ein Bild mit ihrer America's Got Talent-Kollegin, auf dem beide mit Cocktails in der Hand und bester Laune in die Kamera strahlen. Zu dem Bild schrieb die 44-Jährige schwärmend: "Ich und mein Mädchen. Hochzeitsglückseligkeit." Auch auf einem kurzen Instagram-Clip grinst Mel in Capri megahappy in die Kamera.

Wie schön die brünette Beauty die Festlichkeiten fand, machte sie bereits direkt nach der Eheschließung von Heidi und Tom deutlich und schrieb via Instagram: "Das war eine wunderbare Hochzeit gestern! Ich bin so glücklich, dich so glücklich zu sehen!"

Instagram / officialmelb Mel B. im August 2019

SplashNews.com Tom Kaulitz und Heidi Klum 2019 auf Capri

Getty Images Mel B. und Heidi Klum im August 2017

