Lisa Marie Presley (51) hat viel zu erzählen. Kein Wunder: Wenn dein Vater der King of Rock ’n’ Roll – Elvis Presley (✝42) – und dein Ex-Mann der King of Pop – Michael Jackson (✝50) – ist, fallen eben eine Menge Geschichten an. Klar, dass die ganze Welt seit jeher intime Storys aus Lisa Maries Leben mit den beiden extravaganten Musik-Superstars wissen will. Und genau das soll die 51-Jährige nun liefern.

Lisa Marie will in einem neuen Buch auspacken – und lässt sich dafür auch ordentlich bezahlen. Zwischen drei und vier Millionen Dollar soll die Elvis-Tochter laut der Website Page Six für ihr neues Buchprojekt erhalten. Das Buch verspricht einer Insider-Quelle nach “schockierende Offenbarungen über Michael Jackson und ein völlig neues Verständnis von Elvis”.

Lisa und Michael waren von 1994 bis 1996 verheiratet. Sie selbst sah durchaus Parallelen zwischen dem Leben ihres Vaters und dem ihres Ex-Mannes: “Das Eine, was Michael und mein Vater gemeinsam hatten, ist, dass sie beide den Luxus hatten, jegliche Realität um sie herum zu kreieren, die sie wollten.”

Getty Images Lisa Marie Presley, Sängerin

WENN Musiklegende Elvis Presley

Getty Images Lisa Marie Presley, Musikerin

