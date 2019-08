2011 bis 2013, lange bevor sie sich Hals über Kopf in Prinz Harry (34) verliebte, war Herzogin Meghan (38) mit dem Produzenten Trevor Engelson (42) verheiratet. Zu dieser Zeit soll ihr ein 210 Quadratmeter großes Haus in Los Angeles gehört haben. Das ehemalige Eigenheim von Meghan steht nun zum Verkauf – und bietet Interessenten einen Eindruck davon, wie ihr Leben vor dem Einzug ins britische Königshaus wohl aussah.

Meghans Bleibe in der ruhigen Nachbarschaft Hancock Park ist für 1,8 Millionen Dollar (umgerechnet 1,7 Millionen Euro) zu haben. Es bietet insgesamt vier Schlafzimmer sowie drei Badezimmer und besticht mit einer modernen und minimalistischen Einrichtung im Kolonialstil. Weiße Wände, helle Hartholzböden und vereinzelte Marmor-Details versprühen einen Hauch von Eleganz. Bodentiefe Fenster sorgen außerdem für einen lichtdurchfluteten Wohnbereich. Während ein traditioneller Kamin zum Entspannen im Wohnzimmer einlädt, bietet sich der gemütliche Sitzbereich in der Küche für ein Frühstück zu zweit an.

Das charmante Haus, das in der Vergangenheit auch Meghan verzauberte, wird aktuell auf der Plattform Homes.com angeboten. Mit so einer berühmten Vorbesitzerin dürfte es allerdings nicht mehr lange zum Verkauf stehen.

James Whatling / MEGA Herzogin Meghan beim Royal Charity Polo Day

Getty Images Herzogin Meghan in Tonga im Oktober 2018

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan im Februar 2019

