Heiratet Kylie Jenner (21) etwa kommendes Wochenende? Zu ihrem anstehenden 22. Geburtstag ist die Jungunternehmerin vor wenigen Tagen mit ihrem Partner Travis Scott (28) und ihrer Tochter Stormi Webster (1) nach Italien gereist. Während des Abflugs der Familie mit einem Privat-Jet kamen Spekulationen auf, denn die Kosmetik-Liebhaberin nahm ein brautkleid-ähnliches Kleidungsstück mit an Bord. Jetzt verdichten sich die Hochzeitsgerüchte erneut: Kylies Familie und Freunde reisen nach und nach an – etwa, um das Jawort der Beauty mitzuerleben?

Aktuelle Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Brünette und ihren Freund mit ihrem Töchterchen in Positano an der italienischen Amalfiküste. Gemütlich spaziert die kleine Family durch das romantische Städtchen und ist dabei in prominenter Begleitung: Kylies Mutter Kris Jenner (63) und deren Partner Corey Gamble (38), ihr Ex-Schwager Scott Disick (36) mit Freundin Sofia Richie (20) und ihre besten Freundinnen Anastasia Karanikolaou und Victoria Villaroel sind mit von der Partie. Auf weiteren Schnappschüssen sieht man die Gruppe an Bord einer Luxus-Jacht gehen.

Doch bewahrheiten sich die Vermutungen und am Wochenende wird geheiratet? Ein Bekannter des Paars verneinte das gegenüber TMZ. Bei dem vermeintlichen Brautkleid dürfte es sich demnach um ein stinknormales Abendkleid gehandelt haben.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Business-Frau

Anzeige

Instagram / kyliejenner Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

Anzeige

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de