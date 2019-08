Ob sie mit so viel Gegenwind gerechnet hat? Im März dieses Jahres erreichte Kylie Jenner (21), der jüngste Spross der berühmten TV-Familie, einen Riesenmeilenstein ihrer Karriere: Das Forbes-Magazine kürte die Reality-Queen zur jüngsten Selfmade-Milliardärin. Diesen Triumph wollte das Kardashian-Jenner-Küken auch noch einmal anlässlich ihres anstehenden Geburtstages mit einer Make-up-Linie im Geld-Design feiern – aber das ging etwas nach hinten los: Kylie kassierte einen Shitstorm!

Bereits vor einigen Tagen teilte die 21-Jährige einige Einblicke in die kommende Kollektion, die passend zu ihrem Geburtstag am Samstag rauskommen soll. Neben dem Money-Look brachten allerdings auch die Namen der Produkte die Fans zum Kochen: "Kylie Jenners Geburtstagskollektion mit dem Motto Geld hat wirklich einen Lidschatten, der 'arbeite dafür' heißt." Neben schlichten Kommentaren wie "protzig" stichelten einige User noch weiter gegen die Unternehmerin. "Wow, dein Geld vorzuführen und uns arm zu nennen ist eine großartige Marketing-Taktik" und "Kylie Jenner, die eine Make-up-Kollektion mit Geldmotiven zu Ehren ihres Geburtstags rausbringt, ist so geschmacklos", waren zwei der negativen Urteile.

Ein Follower regte an, die Einnahmen zu spenden – und genau das hat Kylie nach eigenen Angaben auch selbst im Kopf gehabt, wie Standard berichtet: "Wir, ich, wir geben es zurück. Eigentlich meine ich 'wir', weil wir das zusammen machen. Leute, ihr werdet mir helfen, auf eine riesige Weise etwas zurückzugeben." Alles was sie für ihren Geburtstag gewollt habe, sei, diese Money-Kollektion zu machen und den Gewinn dann zu spenden.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, TV-Star

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Anzeige

MEGA Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de