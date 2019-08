Für Joey Heindle (26) beginnt ein ganz neuer Lebensabschnitt! Der frühere Dschungelcamp-König ist seit Anfang des Jahres wieder in festen Händen. Sein Herz gehört der Eiskunstläuferin Ramona Elsener und ihr erbrachte er vor Kurzem einen großen Liebesbeweis: Er wanderte in die Schweiz aus! Der Sänger hat aber nicht nur den Wohnort gewechselt, sondern auch eine Freizeitbetätigung neben seiner Show-Karriere entdeckt: Er ist in die freiwillige Feuerwehr eingetreten.

Gegenüber Promiflash verrät der 26-Jährige, dass das schon immer sein Traum gewesen sei: "Ich war damals bei der Jugendfeuerwehr und da habe ich mir gedacht: 'Mach doch irgendwann mal was Sinnvolles, wenn du die Zeit hast.'" Er habe schon die komplette Ausrüstung inklusive Helm und Handschuhe und die Feuerwehr sei nur drei Minuten von seinem Zuhause entfernt, freut sich der Entertainer. Seine Fans müssen sich aber keine Sorgen machen, dass Joey der Musik komplett den Rücken kehrt: "Ich mache das nur nebenbei", versichert er im Interview. Seinen Umzug und sein Leben in der Schweiz können Fans in der neuen Sat.1-Sendung "Promis privat" hautnah verfolgen.

In diesem Format offenbarte Joeys Noch-Ehefrau Justine bereits, dass sie und ihr Verflossener ebenfalls große Pläne für ihre Zukunft gehabt hätten. "Eigentlich war es unser gemeinsames Ziel, hierhin auszuwandern und diesen Schritt zu gehen", erklärte sie unter Tränen auf Mallorca.

"Promis privat" – die Promi-Doku ab dem 29. Juli 2019, montags bis freitags ab 18 Uhr bei Sat.1.

Instagram / joeyheindle Joey Heindle und Freundin Ramona

Anzeige

Instagram / joeyheindle Joey Heindle, Sänger

Anzeige

Dirk Zengel/ActionPress Joey Heindle und Justine beim "ZDF-Fernsehgarten" in Mainz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de