Folge vier bei Promi Big Brother – und schon jetzt liegen die ersten Nerven blank. Vor allem Chris Manazidis scheint den Container ordentlich umzukrempeln: Der YouTuber geriet in der vergangenen Episode mit Ex-Dschungelkönig Joey Heindle (26) aneinander, kitzelte die Wahrheit über die legendäre Freundschaft zwischen Zlatko Trpkovski (43) und Jürgen Milski (55) heraus und sorgte zusätzlich für erste Turtelgerüchte mit Bachelor-Babe Evanthia Benetatou (27). Katapultiert sich Chris mit seiner Präsenz auf Platz eins der Favoritenliste? Oder kommt ein anderer Bewohner besser an?

Während das Bullshit TV-Mitglied auf der armen Seite verweilen musste, durfte Joey in den Luxusbereich wechseln – dass der Sänger das offenbar nicht zu schätzen wusste, nervte Chris total. "Ich hab auch noch nichts gegessen heute", beteuerte Joey und bekam vom Webstar direkt Gegenwind: "Was ist denn los mit dir?" Auch zwischen dem ehemaligen Webcam-Girl Ginger Costello und TV-Detektiv Jürgen Trovato krachte es – doch die Wogen schienen sich schnell wieder zu glätten. "Ich glaube, er hat die Entschuldigung nur gesagt, damit hier im Camp keine Unruhe oder so ist", schlussfolgerte Ginger im Sprechzimmer.

Doch auch nackte Haut gab es bereits zu sehen! Kuppelshow-Hottie Tobias Wegener und Soapie Janine Pink mussten im Live-Match "Duschen" die Hüllen fallen lassen. Für einen emotionalen Moment sorgte hingegen Almklausi – die Ballermann-Größe verriet, dass sein Sohn mit nur 900 Gramm als Frühchen zur Welt kam.

Promi Big Brother, Sat.1 Chris Manazidis im "Promi Big Brother"-Sprechzimmer des Campingplatzes

Anzeige

© SAT.1 Jürgen Trovato bei "Promi Big Brother" 2019

Anzeige

Sat.1 / Promi Big Brother Janine Pink und Tobias Wegener im Live-Match "Duschen", "Promi Big Brother" 2019

Anzeige

Wer ist euer heute "Promi Big Brother"-Favorit? Tobias Janine Eva Chris Theresia Lilo Joey Ginger Jürgen Sylvia Zlatko Almklausi Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de