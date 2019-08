Endlich bekam Sarah Harrison (28) ihre Traumhochzeit! Die YouTuberin und ihr Mann Dominic (28) hatten bereits im November 2017 standesamtlich geheiratet. Diese Woche gab sich das Influencer-Couple in einer romantischen und pompösen Zeremonie erneut das Jawort. Natürlich durfte bei so einem besonderen Anlass auch das perfekte Kleid nicht fehlen. Und mit ihrem weißen Hochzeits-Outfit traf die Blondine genau den Geschmack ihrer Fans!

Für ihren großen Tag wählte die 28-Jährige eine schulterfreie Robe mit einem ausladendem Rock. Ihre offenen Haare zierte nicht nur ein Schleier, sondern auch ein Haarreifen. Und die meisten Promiflash-Leser sind sich einig: Sarah sah in ihrem Hochzeitskleid einfach atemberaubend aus – dieser Meinung sind von 3.547 Usern 71,3 Prozent (2.530 Stimmen). "Das Kleid finde ich sehr schön und es passt zu ihr", resümiert ein Follower auf der Facebook-Seite von Promiflash. Nur 28,7 Prozent (1.017 Stimmen) gefiel das Outfit nicht, weil es nicht ihren Geschmack traf. "Es gibt ganz sicher hübschere Kleider – sieht wie ein ganz normales Prinzessinnenkleid aus", lautet zum Beispiel ein Kommentar dazu.

Damit die Ex-Der Bachelor-Kandidatin in ihrem Dress eine gute Figur macht, sportelte sie in den letzten Wochen fleißig im Gym. Das intensive Training hat sich gelohnt: Nie sah Sarah besser aus, als an ihrem Hochzeitstag!

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison am Tag ihrer zweiten Hochzeit im August 2019

Anzeige

lenn Sarah und Dominic Harrison

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison auf Rhodos

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de