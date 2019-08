Herzogin Meghan (38) gilt als besonders tierlieb, hat beispielsweise Hunde aus dem Tierheim adoptiert und soll zudem strikt gegen die Jagd sein. Deswegen hat die engagierte 38-Jährige jetzt Grund zur Freude, denn die traditionelle Moorhuhnjagd der britischen Royals fällt in diesem Jahr voraussichtlich ins Wasser. Das Ereignis soll aus einem bestimmten Grund abgesagt werden – doch Prinz Harrys (34) Ehefrau hat damit nichts zu tun!

Um sich eine kleine Auszeit vom royalen Trubel zu gönnen, geht es für die britische Königsfamilie für einen kleinen Sommerurlaub auf das Schloss Balmoral in Schottland. Auch Meghan ist diesmal angeblich mit von der Partie. Perfektes Timing! Denn wie The Sun berichtet, soll die Moorhuhnjagd in diesem Jahr höchstwahrscheinlich nicht stattfinden, da die Brutzahlen der Vögel aufgrund der Witterungsbedingungen im vergangenen Jahr stark zurückgegangen sind. Eine Absage der Jagd dürfte der bekennenden Tierschützerin Meghan somit bestimmt in die Karten spielen – und auf dem 240 Quadratmeter großen Anwesen werden sich für die Royals bestimmt auch noch leicht andere Aktivitäten für den Zeitvertreib finden lassen.

Bereits im vergangenen Jahr wurde über die Jagd-Abneigung der ehemaligen Schauspielerin gesprochen. Wochenlang hielten sich Gerüchte, dass Harry deswegen sogar auf die traditionelle Fasanenjagd im Dezember verzichten wollte. Dem war allerdings nicht so.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Europa-Premiere von "Der König der Löwen"

Chris Allerton/AFP/Getty Images Offizielles Familienfoto zur Taufe von Archie Harrison

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen ein Baseballspiel in London

