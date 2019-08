Die meisten Großeltern würden wohl nie zugeben, dass sie insgeheim einen Lieblingsenkel haben. Wenn man gleich so viele süße Enkelkinder hat wie Carole Middleton (64), ist die Wahl auch ziemlich schwierig. Die Mutter von Herzogin Kate (37) ist mittlerweile vierfache Großmutter: Neben Prinz George (6), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1), den Kindern von William und Kate, gehört seit Oktober auch der kleine Arthur, Sohn von Kates Schwester Pippa (35), zur niedlichen Rasselbande. Doch es gibt Anzeichen, dass Carole ein Enkelkind ganz besonders ins Herz geschlossen hat!

The Express hat die Website des Party-Artikel-Unternehmens von Prinz Williams Schwiegermama und Kates Vater James genauer unter die Lupe genommen. Und siehe da: Wann immer auf "Party Pieces" Artikel gezeigt werden, die sich personalisieren lassen, taucht ein Name besonders oft als Beispiel auf: George! Zufall oder geheimer Liebesbeweis an ihren erstgeborenen Enkel? Verdenken könnte man es der stolzen Großmutter und erfolgreichen Geschäftsfrau nicht, schließlich ist der Sechsjährige ein ganz besonders niedlicher Herzog.

Der Blick auf die "Party Pieces"-Website enthüllt auch eine ausgeprägte Vorliebe für Jungs-Namen. Auf anderen personalisierbaren Party-Artikeln sind die Namen James – so heißt Kates und Pippas einziger Bruder – und Archie zu sehen. Ob es sich hierbei um einen besonderen Baby-Gruß an Meghan (38) und Harry (34) oder doch um Zufall handelt, ist ungewiss. Wir sind gespannt, welche Namen noch auf den Torten und Tröten im Party-Shop der Middletons zu entdecken sein werden!

Instagram / kensingtonroyal Prinz George, Sohn von Prinz William und Herzogin Kate

Getty Images Carole Middleton bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018

Justin Tallis/AFP/Getty Images Carole und James Middleton bei Pippas Hochzeit

