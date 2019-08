Sabrina Lange (52) und Michael Wendler (47) waren im Sommerhaus der Stars ein Herz und eine Seele! Die ehemalige Big Brother-Kandidatin und der Schlagerstar konnten in der Promi-WG eigentlich nicht viel Zeit miteinander verbringen. Denn Sabrina kam erst als Nachzüglerin ins Haus und der Wendler und seine Freundin Laura Müller (19) mussten schon kurze Zeit später das Format wieder verlassen. Wie Sabrina im Promiflash-Interview verrät, hat sie in dieser Zeit trotzdem eine enge Verbindung zu Michael aufbauen können!

Die beiden Partymusiker kannten sich zwar schon vor ihrer Zeit im Sommerhaus von verschiedenen Veranstaltungen, viel miteinander zu tun hatten sie bis dahin aber nie. Das änderte sich in der Reality-Show schnell, wie Sabrina beim Umstyling mit Hairfusion Germany erzählt: "War richtig klasse. Also ohne zu sprechen, war direkt klar, was ist. Ihr habt das ja bei der Zimmerverteilung gesehen, da ging das kling." Auch von Michaels Freundin Laura, die kurz nach dem Sommerhaus ihren 19. Geburtstag feierte, ist die Blondine total begeistert. "Der Michael, der wäre gerne noch im Haus geblieben. Ich hätte das auch superschön gefunden, weil wir uns echt gut verstanden haben, auch mit seinem Mädel. Die Laura, die ist zwar erst 18, aber die beiden, die sind echt so schnuckelig", meinte sie.

So harmonisch lief es im Sommerhaus aber nicht immer ab. Bei Sabrinas Einzug hatte es beispielsweise einen heftigen Krach gegeben. Michael wollte Sabrina und ihren Partner Thomas Graf von Luxburg ursprünglich in Elena Miras' (27) Schlafzimmer unterbringen. Letztere wurde daraufhin aber fuchsteufelswild: Im Zimmer vom Wendler und seiner Laura sei ihrer Meinung nach mehr Platz gewesen. Dieser etwas holprige Start in das TV-Experiment machte Sabrina nicht viel aus. Ihr sei der Schlafplatz direkt neben ihrem BFF Michael ohnehin viel lieber gewesen: "Da hab ich mir gedacht, da gehe ich ja sowieso lieber mit dem Schnuckelchen ins Zimmer."

Getty Images Sabrina Lange im September 2018

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im August 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Sabrina Lange und Thomas Graf bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019

