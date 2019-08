Jennifer Lawrence (29) hat allen Grund zur Freude! Am 15. August feierte die schöne Schauspielerin ihren 29. Geburtstag – doch wer nun davon ausgeht, dass die Blondine anlässlich ihres Ehrentags eine Mega-Sause schmiss, irrt sich: Jen stand vor der Kamera und drehte für ihren neuen Film "Untitled Soldier Project". Doch auch am Set kam ein wenig feierliche Stimmung auf: Jennifer wurde mit einem übergroßen Blumenstrauß überrascht!

Aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen die US-Amerikanerin an ihrem Geburtstag bei den Dreharbeiten. Mit einem breiten Lächeln nimmt Jen ein übergroßes Bouquet aus weißen Rosen, Lilien und weiteren Blumen an und verfrachtet die Blütenpracht in ihren Wohnwagen – und auch, als sie das Präsent schon längst entgegen genommen hat, strahlt sie über das ganze Gesicht.

Ob sie diese Blumenpracht wohl von ihrem Zukünftigen geschenkt bekam? Schließlich ist Jen seit Februar dieses Jahres mit dem Galeristen Cooke Maroney verlobt – schon bald soll die große Hochzeit stattfinden.

Getty Images Jennifer Lawrence im Juni 2019 in Hollywood

MEGA Jennifer Lawrence am Set ihres neuen Films

Splash News Jennifer Lawrence und Cooke Maroney im Februar 2019

